Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 100 bin imza startını Iğdır'da verdi

Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın başlayacak olan ve adaylık için gereken 100 bin imza için bugün doğduğu şehir olan Iğdır'a gelerek imza süreci için start verdi.

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı'nın, cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imzanın startını memleketi Iğdır'da verdi. Iğdır'a gelerek esnafı gezen Oğan, daha sonra Iğdır Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığını ziyaret etti. Burada yetkililer Oğan'a 100 bin imza için gelecek vatandaşların imza vermeleri için gerekli olan çalışmanın bittiğini belirtti. Sinan Oğan daha sonra bir otele geçerek basın açıklaması yaptı. Oğan, "Bildiğiniz gibi Iğdır tarihinde ilk defa bir Iğdırlı cumhurbaşkanı adayı var. Ben bu sebeple cumhurbaşkanlığı seçim sürecini ve imza sürecini ilk günü Iğdır'da olmak istedim. Hem de Nevruz günü Iğdır'da olmak istedim. Serhat şehrimiz 3 ülkeye sınır olan Iğdır'da Türk dünyasının kapısı olan Iğdır'da seslenmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yarın imza günü yarın sabah saat 08.00 itibarıyla cumhurbaşkanlığı adaylığımızın resmiyet kazanması için 100 bin imzanın toplanacağı gün. İnşallah biz yarın Iğdır'da hem de diğer 81 vilayette imza toplama çalışmasını başlattık ve inşallah kısa sürede de bunu netleştireceğiz. Tüm Iğdırlıların şu parti bu parti demeden hangi kökenden olursa olsun, her Iğdırlı hemşerimin imzasına talibim. Bugün Iğdır'dayım yarın inşallah İstanbul'da öbür gün İzmir'de imza kampanyasını devam ettireceğiz. Bir Iğdırlının yapacağı bir şey var. Sabah erkenden kalkıp kimliğini alacak gidecek ilçe seçim kuruluna benim hemşerim adayken ben elbette onun yanında olacağım diyerek, imzasını verecek diye düşünüyorum” dedi.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza yarın başlayacak olup 27 Mart'ta bitecek.