İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyet Bayramı çelenk töreniyle başladı

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.


Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Iğdır Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Iğdır Belediyesi tarafından anıta çelenkler sunulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.


Program, yarın Iğdır Valiliği tebrik töreninin ardından düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.