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Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne trafik eğitimi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesi yapılan şüpheli, sanık veya yükümlülere trafik eğitimi verdi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesi yapılan şüpheli, sanık veya yükümlülere yönelik olarak, yeniden suç işlemesini önlemek, topluma yeniden kazandırılmalarını ve uyum sağlamalarını sağlamak, doğru seçim yapmalarını, problemleri etkili çözmelerini, temin etmek amacıyla Denetimli Serbetlik Müdürlüğünde bulunan 26 kişiye Trafik Eğitim semineri verdi. Toplumun her kesimine yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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