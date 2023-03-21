Depremzede çocuklar şenlikte bir araya gelerek Nevruz'u kutladı

Deprem bölgesinden Iğdır'a gelen ailelerin çocuklarının yaşadıkları travmayı atlatmaları için düzenlenen 'Çocuk Şenliği'nde çocuklar gönüllerince eğlenerek Nevruz'u kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesindeki aileler çocukları ile birlikte başka illere gönderildi. Bu çerçevede Iğdır'a gelen ailelerin çocuklarının deprem psikolojisini atlatmaları ve eğlenmeleri için çeşitli eğlenceler de düzenleniyor. Iğdır'da bugün Semt Sahası'nda düzenlenen 'Çocuk Şenliği' programında çocuklar gönüllerince eğlenerek Nevruz'u kutladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ve bomba imha köpek timleri çocuklar için gösteri düzenledi. Çocuklara sucuk ekmek dağıtılarak pasta kesildi. Ayrıca Nevruz kutlamaları çerçevesinde boyanan yumurtalar tokuşturuldu, hazırlanan çerez tabakları da çocuklara dağıtıldı.

Düzenlenen programın çocuklar için önemli olduğunu belirten Iğdır Milli Eğitim Müdürü Sevet Canlı, "Iğdır'da yaklaşık olarak 2 bin 500 vatandaşımız var, onlardan 350 tanesi okula devam okula gidiyor. Bugün Nevruz günü, Nevruz Bayramı. Bu güzel günde, bu güzel havada çeşitli etkinlikler ile deprem bölgesinde gelen öğrencilerimiz için farklı faaliyetler yapalım istedik. Hem baharın gelişini kutlamak istedik hem de çocuklara farklı bir hava yaşatmak istedik. Valiliğimiz koordinesinde paydaş kurumlarımız ile bu programı geliştirdik. Güzel bir etkinlik oldu, çocuklarımız ile eğlendik güldük" dedi.

Kahramanmaraş'ta depremden dolayı zarar gören evlerini bırakarak annesi ve kardeşleri ile Iğdır'a gelen çocuklardan Beytullah Aşık eğlendiğini belirterek, "Kahramanmaraş merkez ilçesinden geldik. Evimiz depremde zarar gördü, yıkılmadı ama hasar gördü. Ailem orada kaldı; babam, dedelerim, ninelerim, akrabaların hepsi orada kaldı. Şimdi burada tek annem ve kardeşlerimle yaşıyorum. Burada eğleniyoruz, içiyoruz, yemek yiyoruz; mutluyum" diye konuştu.