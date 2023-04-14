Depremzede sanatçı ve akademisyenden depremde zarar görenler için "Gönül" sergisi

Öğr. Üyesi Cavit Polat, depremden kurtardığı eserlerini yine depremden zarar gören vatandaşların yararına "Gönül" isimli sergisinde sergileyecek, gelirler depremzede vatandaşlar için kullanılacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde toplam 11 il etkilenirken, 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin üzerinde iki aydan fazla bir süre geçse acılar halen taptaze. Büyük depremi yaşayan ve yakınları ile evini kaybeden Öğr. Üyesi Cavit Polat, hayalini kurduğu sergisini depremden dolayı açamadı. Depremden sonra sergisini sergilemek için Polat yeniden kollarını sıvadı. Cavit Polat, "Gönül" isimli sergisini 17 Nisan'da Beşiktaş'taki Fırat Neziroğlu Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Vatandaşlar 30 Nisan tarihine kadar sergiyi görebilecek.

Öğr. Üyesi Cavit Polat, sergiden elde dilecek gelirin depremzede vatandaşlara verileceğini belirterek, "6 Şubat'taki depremle birlikte maalesef Maraş'tan ayrılmak zorunda kaldık. Annem, babam ve kardeşlerim Türkiye'nin çeşitli illerinde dağılmış durumdalar. Ben de daha önce görev yaptığım Iğdır'a tekrar geri geldim. Öncesinde hazırladığım, yaklaşık 1 yıla yakın emeğimin karşılığı olan bir sergi açma düşüncesi vardı. Kişisel sergi düşüncemizi depremden dolayı yapamadık. Sonrasında sağ olsun Bahçeşehir Üniversitesinde Murat Neziroğlu ile bir görüşmemiz oldu ve sergiyi kendi atölyelerinde açabileceğimizi söylediler. Doç. Dr. Mustafa Genç hocamız ile sağ olsun bir proje hazırladık. Bu proje çerçevesinde sergiden elde edilen gelir Kahramanmaraş depreminde etkilenen ailelere verilmek üzere bir sergi hazırlığımız oldu. İnşallah 17 Nisan'da açılacak ve gelirlerini de depremzede kardeşlerimiz ile paylaşacağız. Sergimizde 12 tane kilim dokumamız var. Anadolu motiflerini içeren ve Anadolu'nun bir tür motif hafızasını oluşturan çalışmalar. Bu çalışmalar evlerde hem bir dekor hem de bir aksesuar amacı ile kullanılması için var. İnşallah ileriye dönük yurt dışında da benzer çalışmalarımız olacaktır. Tüm sanatseverleri 17 Nisan'da sergimize bekliyoruz" dedi.