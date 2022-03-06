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Dezavantajlı yükümlülere aşılama eğitimi

Iğdır’da dezavantajlı grupta bulunan yükümlülere ’Tarım Teknolojileri Meyve Ağaçlarında Aşılama’ konusunda eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Iğdır'da dezavantajlı grupta bulunan yükümlülere 'Tarım Teknolojileri Meyve Ağaçlarında Aşılama' konusunda eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.


Iğdır'da yükümlü ailelerin sosyal ve ekonomik açıdan refah düzeylerini arttırabilmeleri ve toplumda üretken bir işleve sahip olmaları için çalışmalar devam ediyor. Yükümlülerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Tarım teknolojileri ve meyve ağaçlarında aşılama eğitiminin verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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