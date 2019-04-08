Dijital Okur-Yazarlık Sınavı Iğdır Üniversitesinde başarıyla tamamlandı

Iğdır Üniversitesinin de ev sahipliği yaptığı Dijital Okur-Yazarlık sınavına lisans eğitimi alan bin 983 öğrenci katıldı.

Yükseköğretim tarihinde ilk kez hayata geçirilen proje kapsamında, 3 bin 112 öğretim elemanının “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersini aldığı belirtilirken, 30 bin öğrencinin de “Dijital Okur-Yazarlık” dersini aldığı ifade edildi. Bu kapsamda 8 pilot üniversiteden biri olan Iğdır Üniversitesinde Dijital Okur-Yazarlık dersini alan 1983 lisans öğrencisi ise ara sınavda başarılı olmak için ter döktü.

Rektör Alma, “Dijital Okur-Yazarlık sınavı sorunsuz bir şekilde tamamlandı”

Sınava ilişkin bir değerlendirmede bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, YÖK'ün öncülüğünde başlatılan Dijital Dönüşüm Projesinin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ve 8 pilot üniversiteden biri olmaları nedeniyle Dijital Okur-Yazarlık sınavına ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Yapılan sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını da sözlerine ekleyen Rektör Alma, “Üniversitemiz fakültelerinde eğitim gören 1983 lisans öğrencisi yoğun bir katılımla bu sınavda ter döktü. YÖK'ün başlattığı Dijital Dönüşüm Projesi, yeni iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim alanında kullanılması bakımından oldukça anlamlı. Yaşanan dönüşüm sürecinde öğrencilerimizi bu sürecin aktörleri olarak görüyor, üniversiteler olarak dijitalleşmenin getirdiği olanaklardan istifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.