Dilan'ı öldüren eski eşe müebbet hapis cezası

Iğdır'da eski eşinin evine girerek onu öldüren Maruf Kok'a müebbet hapis cezası verildi.

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde 26 Ocak'ta eşi Dilan Kok'u katleden Maruf Kok hakkında “tasarlayarak öldürme ve nitelikli konut dokunulmazlığı” suçlamasıyla açılan davanın 5‘inci duruşması bugün görüldü. Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Dilan Kok'un aile avukatı Aydanur Ağayar ile Iğdır Kadın Koalisyonu temsilcileri ve Kok'un akrabası hazır bulundu. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Maruf Kok ile ilgili bugün karar verildi. Savcı mütalaasında sanığın suçu işlerken tahrik altında olmasının mümkün olmayacağını belirtti. Cumhuriyet savcısı, sanık Maruf Kok'un hükümle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Karara bağlanan davada sanık Maruf Kok, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında haksız tahrik ya da iyi hal indirimine gitmedi. Adliye önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dilan Kok'un ailesinin avukatı Aydanur Ağayar, verilen karar ile ailenin acısının az da olsa dindiğini belirterek, "Mahkeme davayı karara bağlayarak sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığa, savcının esas hakkındaki mütalaasında belirttiği gibi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için karara itiraz edeceğiz." dedi.