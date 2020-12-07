İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği operasyona alındı.

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği operasyona alındı.


Hayvan sahipleri tarafından doğuştan dillerinde sorun olduğu söyleyerek Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen iki kangal çoban köpeklerine, müdahale edildi. Dillerinin bitişik olmasından dolayı yemek yeme ve su içme problemleri yaşayan köpeklerin operasyonla dilleri alt çenelerinden ayrıldı. Veteriner hekimler söz konusu köpeklerin on gün içerisinde eski sağlıklarına kavuşacaklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.