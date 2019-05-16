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Dilucu Gümrüğünde yangın

Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Dilucu Gümrük müdürlüğü sahasında bekleyen Azerbaycan plakalı yakıt tankeri bir anda alev aldı. Tankerin yakıt deposunun patlamasıyla etrafa saçılan bir şarapnel parçası gümrük muhafaza memuruna isabet etti. İsmi öğrenilemeyen Gümrük muhafaza memuru Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle geniş güvenlik tedbirleri alınarak saha boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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