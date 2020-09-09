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Dilucu şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

PKK terör örgütü tarafında bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Iğdır Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu.

PKK terör örgütü tarafında bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Iğdır Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.


Dilucu Sınır Kapısına 8 Eylül 2015'te göreve giden emniyet mensuplarına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 13 polisimiz için akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.


Iğdır Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için mevlit okutulup dualar edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memurları şehit arkadaşları için cami cemaatine gül suyu ve tatlı dağıttı.


Mevlid-i Şerif programına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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