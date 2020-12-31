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Diyaliz sorumlusu doktor koronadan hayatını kaybetti

Iğdır Devlet Hastanesi’nde görevli diyaliz sorumlusu Uzman Doktor Emin Akyıldız, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde görevli diyaliz sorumlusu Uzman Doktor Emin Akyıldız, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Emin Akyıldız, korona virüs nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız'ın daha sonra Van'a sevk edildiği öğrenildi. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yoğum bakım servisinde tedavi altına alınan Uzm. Dr. Emin Akyıldız'ın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Uzm. Dr. Emin Akyıldız'ın 65 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olduğu, yıllarca Iğdır'da hizmet verdiği ve halk tarafından da çok sevilen bir doktor olduğu öğrenildi.

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