Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesine ambulans hibe etti

Iğdır Üniversitesinde teorik olarak verilen derslerin uygulama ile birlikte pekiştirilmesi kapsamında gerekli araç ve teçhizat teminine bir yenisi daha eklendi. Iğdır Üniversitesinde sağlık alanında eğitim gören öğrenciler için Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ön ayak oldu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fuat Kahraman ve Öğr. Gör. Ayşegül Yurt'un girişimleri sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın izni dahilinde Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü tarafından tam donanımlı bir ambulans Iğdır Üniversitesine hibe edildi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu hibe sayesinde üniversitenin başta İlk ve Acil Yardım Programı olmak üzere sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Rektör Alma, bu hizmeti üniversitemize kazandıran başta Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü olmak üzere Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Çenesiz, Sağlık Uzmanı Abdulkadir Aydın, İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Remziye Gül Yurt ve girişimlerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Fuat Kahraman ve Öğr. Gör. Ayşegül Yurt'a teşekkürlerini iletti.