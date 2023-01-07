İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doğa koruma ve jandarma ekibinden doğa koruma kontrolü

Iğdır’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma birlikte doğa koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma birlikte doğa koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.


Iğdır'da kaçak avlanmaya karşı ekipler doğaya çıkarak önlem almaya devam ediyor. Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Taşburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı Karasu sazlığında doğa koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kaçak avlanmanın önüne geçmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.