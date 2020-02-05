İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğubayazıt'ta kar yağışı, Pamuk Geçidi'nde tipi etkili oldu

Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nın eteğinde yer alan Doğubayazıt ilçesinde gün boyu kar yağışı etkisini sürdü. Kar yağışından dolayı ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ederken bazı noktalarda kar kalınlığı da arttı. İlçenin bazı mahallelerinde hayvanlarını dışarıda yemleyen vatandaşlar hayvanlarını ahırlarda yemledi.


Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi'nde ise önceden yağan kar, yaşanan tipiden dolayı yola savruldu. Bazı araçlar tipiden dolayı yol almakta zorlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.