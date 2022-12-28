İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doğunun Çukurova'sı eksi 4'ü gördü

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu. Kentte hava sıcaklığı eksi 4'ü gördü.


Iğdır'da gecelerin ayaz geçmesinden dolayı etkili olan soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor. Iğdır'da en düşük hava sıcaklığı bugün için eksi 4 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar soğuk havaya karşı araçlarını kartonlarla örttü. Araçlarını örtmeyen vatandaşlar ise sabah araç camlarının buz tuttuğunu gördü. Kentte etkili olan soğuk hava ile birlikte kuruyan otların da kırağı tuttuğu görüldü. Sabah saatlerinde kentin farklı yerlerinde sis de etkili oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.