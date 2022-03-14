Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü

"Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'a Mart ayında kar yağdı, kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Iğdır'ın özellikle yüksek kesimlerinde daha yoğun şekilde devam eden kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösterdi. Merkezde ilerleyen saatlerde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabahın ilk saatlerinde vatandaşlara sürpriz yaşattı.

Yağan kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşadıklarını belirten Caner Demirci isimli vatandaş, “İnşallah kayısı ağaçlarına zarar vermez. Kar berekettir. İlimizde bu yıl fazla kar yağmadı. Özellikle bu mevsimde kar yağması sürpriz oldu. Biz daha dün fidan diktik. Fidan dikmek bahar demektir. Biz on - on beş gün sonra Nevruz'u kutlayacağız. Bu mevsimde kar bizim için sürpriz oldu” dedi.

Yeni güne kar yağışı ile uyanan vatandaşlardan kimi işe gitmek için araba tercih ederken, kimi de bisiklet kullanmaya devam etti. Iğdır-Kars ve Iğdır-Ağrı karayolunda ise tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik akışı ekiplerce kontrollü sağlanıyor.