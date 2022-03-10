İhlas Haber Ajansı

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Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

Doğunun Çukurova’sı Iğdır’da haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu.

Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Iğdır'da da kar yağışı başladı. Kent merkezi sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Çevre yolunda ise sis etkili oldu. Sis ile birlikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Iğdır Tuzluca ilçesinde de geceden etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ile ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.


Iğdır'da karın yeniden etkili olduğunu belirten Mehmet Ukay, “Kış Iğdır'a geri geldi. Büyüklerimiz Mart ayı için dert ayı diyorlardı. Biz kar ve yağmurun yağmasını istiyoruz. Kuraklık olmasın” dedi.

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