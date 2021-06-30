Doğu'nun Çukurova'sında buğday hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezi ve Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da buğday hasadı başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, gece ve gündüz demeden çalışan çiftçiler biçerdöverlerin yardımıyla buğday mesaisine devam ediyor. Geçen yıl 68 bin ton olan buğday rekoltesi bu sene havaların sıcak gitmesi ve kuraklığın etkisiyle 50-55 bin tona düştü.

Iğdır'ın verimli topraklarında buğday hasadının başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Geçen yıl Iğdır'da yaklaşık 186 bin dönüm buğday ekildi ve 68 bin ton ürün alındı. Bu sene ise kuraklık etkisiyle 120 bin dekar alanda ekim yapıldı. Tahminlere göre 50-55 bin ton civarında ürün bekleniyor” dedi.

Çiftçileri modern basınçlı sulama sistemine geçmeleri konusunda uyaran Yolcu, “Iğdır'ın verimli topraklarında yeni bir hayattayız. Buğday hasadımız başladı. Gördüğünüz tarlada hasat yapılıyor. Sulu şartlarda olan alanlarda çok fazla verim kaybı beklemiyoruz. Bildiğiniz gibi Iğdır'ın yüzde 75'lik alanı sulanabilir arazi. Kurak alanlarda bir miktar veri kaybı olabilir. Ben buradan özellikle çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Artık günümüzde suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Özellikle bakanlığımız tarafından verilen kırsal kalkınma yatırımları kapsamında yüzde 50 hibe destekli modern basınçlı sulama sistemlerini tercih etmemiz gerekiyor. Bakanlığımız buna destek veriyor. Hem yağmurlama damlama sulama sistemleri konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olarak salma sulama ve vahşi sulama yerine modern sulama sistemlerini kullanmaları ürünün kalite ve verimini de önemli derecede iyileştirecektir. Vatandaşları basınçlı sulama sistemi kullanmaları için bakanlığımızın vermiş olduğu destekten faydalanmaya davet ediyoruz. Iğdır'da 2021 yılı itibariyle yaklaşık 120 bin dekarlık alanda çiftçilerimiz buğday ekimi yaptı. 50 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl ekstra bir durum var. Kuraklığa dayalı bir verim kaybı bekleniyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız modern sulama sistemini tercih etmelidir. Tarımsal üretim açısından çok önemlidir. Çiftçi ürettiği buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tüccara satabilir. Buğdayın pazarlaması konusunda bir sıkıntı yok. Dane kaybı olmaması için kontrolümüz sürüyor. Ekiplerimiz sahada” şeklinde konuştu.

Iğdır'ın Yaycı köyünde çiftçilik yapan Ebülfez Yıldırım ise, bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü belirtti.

Dönüm başına ortalama 500 kilogram ürün aldıklarını dile getiren Yıldırım, “60 dönüm tarla üzerine buğday ektim. Normalde dönüm başına 450 ila 600 kilo buğday bekliyoruz. İnşallah bu kuraklık döneminde işimize yarar. Kuraklıktan verim düştü. Yerine göre tarladan 400 ile 600 kg aldığımız yer var. iyi gübre verilirse sulanırsa verim artacaktır. Bir torba gübre 600 TL çiftçi nasıl alıp eksin. 60 dönümlük alandan 35-40 ton ürün bekliyorum. Fiyatı 2,5 TL olmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2,5 TL alırsa tüccar 3 TL'den alır. Gübre fiyatları artmıştır. Çiftçi borcunu ödemek için mecbur satmak zorundadır” ifadelerini kullandı.