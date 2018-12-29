Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik ateşi yakıldı

Azerbaycanlı oluşundan her zaman gurur duyduğunu belirten Haydar Aliyev'in dünya Azerbaycanlılar hemreylik (Dayanışma) gününü ilan etmesinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu belirten ASİMDER genel Başkanı Gülbey, “?31 Aralık? gününü dünya Azerbaycanlılar dayanışma günü olarak ilan eden rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev çok iyi bir vatansever ve liderdi. Dünyanın hangi ülkesinde yaşamasına bakılmadan tüm kendini Azerbaycanlı hissedenlerin dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olarak birliklerini koruması adına yılda bir günde olsa hemreylik günü olarak Azerbaycan parlamentosuna teklif edip resmi karar çıkartmıştır. Bugün rahmetle anmak ve bugünü ilan etmesinden dolay Haydar Aliyev'in isminin verildiği bu lisemizde bu önemli günü anmak daha anlamlı olacağı düşüncesiyle birliğimizin devamlı yanan ve sönmeyen bir ateş olsun diyerek birlik ateşi yaktık” dedi.

Program, katılımcıların dilek ve temennilerini belirtmesinin ve meşalelerle birlik ateşinin tutuşturulmasıyla sona erdi.