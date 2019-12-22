D?ve al?m deste?i ba?vurular? ba?lad?

Bu kapsamda desteklemeden yararland?r?lacak d?veler, Et?i Irklar, Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue Kombine Irklar, Simental, Brown Swiss, Mondbeliard S?t?? ?rklar, Jersey, Holstein Manda Desteklemeye esas 2019 y?l? gebe d?ve fiyat? 12 bin 500, 8-15 ayl?k bo? di?i s???r fiyat? 7 bin 500, gebe manda fiyat? 10 bin ve 8-15 ayl?k bo? di?i manda fiyat? ise 6 bin TL/ba? olarak belirlendi.

D?ve al?mlar?na ili?kin ?l Tar?m ve Orman M?d?rl???nden yap?lan yaz?l? a??klamada, ?lkemizde hayvanc?l???n geli?mesi ad?na ?nem arz eden ve Bakanl???m?zca ger?ekle?tirilmekte olan desteklemelerden ?limiz yeti?tiricilerinin de en iyi ?ekilde faydalanabilmesini sa?lamak i?in, ba?vuruda bulunmalar? durumunda il m?d?rl??? olarak yetkilerimiz dahilinde elimizden gelen deste?i vermeye haz?r?z? denildi.