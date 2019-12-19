Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, düve alım desteği uygulama esasları hakkında bilgiler verildi. İzlenecek yol konusunda katılımcılara doküman dağıtıldı. Düve alım desteği uygulama esaslarına göre, Düve alım desteği başvuruları 16 Aralık 2019 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yetiştiricilerden alınacaktır.