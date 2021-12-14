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Emniyet Müdürü Yonca'dan İHA'ya iadeyi ziyaret

Iğdır Emniyet Müdürü Dr.

Oğuzhan Yonca, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Bürosuna iadeyi ziyarette bulundu. Oğuzhan Yonca, daha önce kendisini ziyaret eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Bürosu muhabirleri Ercan Tunç ve Sebahattin Yum'a iadeyi ziyarette bulundu. İHA Iğdır Bürosu muhabirleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İhlas Haber Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muhabirler, Emniyet Müdürü Yonca'ya ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinden sonra son buldu.

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