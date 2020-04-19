Emniyet personeli siperlik maske ile korunacak

Korona virüs salgını nedeniyle Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3D yazıcı ile üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarından sonra Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına da verildi. İlk etapta üretilen 250 adet siperlik maskenin İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen tarafından Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından 310 adet maske de Emniyet Müdürlüğüne verildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'yi makamında ziyaret ederek siperlik maskeleri teslim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Korona virüs belasından kurtulmamız lazım. Bilim Sanat Merkezi'nde 3D yazıcılarla ürettiğimiz 310 adet maskeyi Emniyet Müdürlüğümüze teslim ettik. Müdürlük olarak sağlık çalışanları, emniyet ve diğer kurumlarımızın yanındayız. Çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

İl Emniyet Müdürü Göllüce ise, “Sahada görev yapan yüzlerce personelimiz var. Bu siperlik maskeleri personellerimize vererek korona virüsten koruyacağız. Siperlikler çok kaliteli üretilmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

3D yazıcı ile günlük 50 adet maske üretimi yapıldığı, bir yazıcının 1 saatte bir maske ürettiği ve sabah erken saatlerde başlayan çalışmanın gece saat 00.00'te sona erdiği öğrenildi.