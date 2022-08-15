Erzurum'a hasta taşıyan araç şarampole yuvarlandı

Iğdır'da Erzurum'a günlük hasta götürüp getiren araç yol kenarında beklerken bir aracın arkadan çarpması ile şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, tedavi için Iğdır'dan Erzurum'a giden vatandaşları günlük taşıyan İbrahim Onay yönetimindeki transit öğle saatlerinde seyir halinde iken arızalandı. Onay aracındaki hastaları başka bir servis ile Iğdır'a gönderdi. Onay, daha sonra yol kenarında çekici ve usta beklemeye başladı. Akşam saat 22.00 sıralarında İbrahim Onay arabasında iken başka bir araç Onay'ın arabasına arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile Onay'ın aracı şarampole yuvarlandı. Onay kendi imkanları ile dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken şarampole yuvarlanan araç vinç yardımı ile çıkartılarak çekici ile sanayiye götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.