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Eski eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Iğdır’da ailevi problemlerden ötürü boşandıktan sonra eski eşini öldüren koca tutuklandı.

Iğdır'da ailevi problemlerden ötürü boşandıktan sonra eski eşini öldüren koca tutuklandı.



Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Dilan K.'yi öldüren Maruf K. emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Maruf K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yaşanan olayda hayatını kaybeden Dilan K.'nin cenazesi ise akrabalarının katılımı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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