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Esnaf, geçici muafiyet konusunda bilgilendirildi

Ölçü ve ayar kullanıcılarının mağdur olmamaları ve geçici muafiyetten yararlanmaları için süre 90 gün uzatıldı.


Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri esnafları gezerek bilgilendirdi. Muafiyet uygulamasında faydalanmak için tanınan 90 günlük süre 28 Mayıs'ta biteceği, muafiyetten yararlanma durumunda olan ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının bilgilendirmek ve mağdur olmalarını önlemek amacıyla, Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Personeli, esnaf ve sanatkarların yoğun olduğu yerlerde bilgilendirme çalışması yaptı.

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