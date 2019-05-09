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Farklı illerdeki meslektaşlarıyla ortak kitap yazdı

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gödekli ortaokulunda çalışan Matematik Öğretmeni Semanur Güngör, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve Türkiye’nin 13 farklı ilinde görev yapan öğretmenler ile ortaklaşa kitap yazdı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli ortaokulunda çalışan Matematik Öğretmeni Semanur Güngör, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve Türkiye'nin 13 farklı ilinde görev yapan öğretmenler ile ortaklaşa kitap yazdı.


Matematiğin farklı yol ve şekillerle öğrenciye sevdirecek hikayeleştirilen matematiği eğlenerek öğrenmesini kolaylaştıran birbirinden güzel hikayelerden oluşan ''Dikkat Matematik Çıkabilir'' ve ''Matematik Hikayeleri'' adlı kitapların basımı yapıldı. Matematik öğretmeni Semanur Güngör, kitaplarını Aralık ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbettin Yıldızlı'ya hediye etti.


Şube Müdürü Kutbettin Yıldızlı ise, “Genç yazar ve öğretmenimize mesleğinde ve yazarlık serüveninde başarılar diliyorum. Bütün çalışmalarının destekçisi ve takipçisi olacağız” dedi.

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