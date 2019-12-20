Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı

Iğdır'da 3 yıl önce kaybolan Selahattin Karakuş'un ölümü ile ilgili B.K. ve M.K. isimli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Selahattin Karakuş (36), 17 Temmuz 2016 tarihinden beri kayıptı. Kendisinden haber alamayan ailesi olayı jandarmaya bildirdi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K.'nin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Yapılan arama sonucu evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunda insan kemiklerine rastlanmış ve Selahattin Karakuş'un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde yapılan mahkeme sonucu şüpheli ağabey ve yenge tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne babadan kan örnekleri alındı

Selahattin Karakuş'un ağabeyinin evinin arkasında bulunan foseptik çukurunda bulunan kemiklerin kime ait olduğunun tespit edilmesi için, Karakuş'un anne ve babası sabah köyden ambulans ile alınarak kan örneği alınması için Tuzluca Devlet Hastanesine götürüldü.

Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının kesin sonucu yapılacak olan DNA testi ile ortaya çıkacak.