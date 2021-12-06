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Gelin ve damada arkadaşından uçak bileti

Iğdır da düzenlenen Azeri düğün merasiminde damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı çiçeği burnunda çifte, hediye olarak takı yerine uçak bileti taktı.

Düğün sonrası Azerbaycan'a gidecek olan çiftin uçak bileti arkadaşından oldu.


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Uğurcan Dilmen, Kocaelili gelin Ece Aktay Dilmen ile hayatlarını Iğdır'da birleştirdi. Çiçeği burnunda çiftin Azeri düğününde katılımcılar gönüllerince eğlenirken, düğün merasimi Kafkas gösteri ile son buldu.


Dünya evine giren genç çifte bir sürpriz de damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı Erhan Ersavaş'tan geldi. Ersavaş, düğün sonrası Azerbaycan'a gidecek olan gelin ve damada uçak bileti hediye etti.


Gelin ve damada uçak bileti hediye eden Erhan Ersavaş, “Düğün merasimi yapılan genç çiftimizi Azerbaycan'a uğurluyoruz. Onların bu mutlu gününde tüm dünyada ekonomik krize, Euro ve Dolar'a inat Türk lirasının da değerini gösterme adına onlara böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah mutlu olmuşlardır” dedi.


Gelin, damat ve davetliler de Ersavaş'a teşekkür etti.

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