Gençlik Kulübü'nden Asimder'e ziyaret

GENÇDER yönetim kurul başkanı Serpil Önal, yönetim kurul üyeleri ile birlikte ASİMDER'i ziyaret ederek çalışmalarını taktir ve takip ettiklerini belirtti. GENÇDER Yönetim Kurul Başkanı Serpil Önal, “Sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye'yi karalama politikası yapan Ermeni Diasporasının hem Ermenistan'a hemde bölge barışına zarar vermektedir. Kendi halkını açlığa ve huzursuzluğa mahkum eden bu katil faşist zihniyete karşı Ermeni halkıda Ermenistan'dan başlayarak mücadele etmelidir. Ermeni diasporası hiçbir zaman Ermeni halkını temsil etmemiştir. Azerbaycan topraklarındaki işgali sona erdirmeli ve 1915 olayları sözde Ermeni iddialarından vazgeçmelidir. Biz GENÇDER yönetimi olarak gençliğimizin belası olan uyuşturucu ile mücadele ve doğa gezileri, engellilerimize destek amaçlı projelerimizi hayata geçirmek için kurulduk. Bu projelerimizde ASİMDER gibi köklü derneklerimize ihtiyacımız vardır” dedi.

Ermeni halkının en büyük düşmanının Ermeni Diasporası olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, “Bu nazik ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir. Teşkilatınızın kuruluş amacı önem gösterilmesi gereken bir amacı hedef seçmiştir. Sizler nasıl sözde Ermeni soykırımı konusunda ASİMDER Genel Merkezinin yanında yer alıp destek oluyorsanız bizlerde sizlerin yanında olup mücadelenize destek olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, GENÇDER Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Önal ve yöneticilerine 1915 olaylarını içeren tarih konularını içeren kitaplar hediye etti.