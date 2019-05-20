Gerçeği tuvale yansıttılar

Tuzluca Meslek Yüksekokulu ‘Realist Akım' sergisi ile adından söz ettirdi.

Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Taner'in öncülünde düzenlenen ‘Realist Akım' sergisinde gerçekliğe dikkat çekmek isteyen öğrenciler, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Rektör Alma, sanatsal etkinliklerin önemli olduğunu ve üniversitede bu tür etkinliklerin yapılmasının yerinde olduğunu ifade etti. Sergilenen 40 parça eseri tek tek inceleyen Rektör Alma, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Sergi Rektör Alma'nın, Öğretim Görevlisi Elif Taner'e plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.