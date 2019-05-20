İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gerçeği tuvale yansıttılar

Tuzluca Meslek Yüksekokulu ‘Realist Akım’ sergisi ile adından söz ettirdi.

Tuzluca Meslek Yüksekokulu ‘Realist Akım' sergisi ile adından söz ettirdi.


Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Taner'in öncülünde düzenlenen ‘Realist Akım' sergisinde gerçekliğe dikkat çekmek isteyen öğrenciler, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.


Bir süre öğrencilerle sohbet eden Rektör Alma, sanatsal etkinliklerin önemli olduğunu ve üniversitede bu tür etkinliklerin yapılmasının yerinde olduğunu ifade etti. Sergilenen 40 parça eseri tek tek inceleyen Rektör Alma, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.


Sergi Rektör Alma'nın, Öğretim Görevlisi Elif Taner'e plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.