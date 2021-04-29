Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde okul görevlisi tarafından bulunan Gökçe Delice kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Personeli Hüseyin Çinibulak okul bahçesinde Gökçe Delice kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan Gökçe Delice kuşu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Gökçe Delice kuşunun besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.