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Gönen, ödül alan okulu kutladı

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, TUBİTAK Türkiye finalinde derece yaparak Türkiye üçüncülüğünü kazanan Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulunu ziyaret ederek idare, öğrenci ve öğretmenleri kutladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, başarının ardından Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerine göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür etti. Elazığ'da TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Finalinde okul olarak fizik ve yazılım alanında Türkiye 3'üncülüğü matematik alanında ise Türkiye 4'üncülüğü elde edilmişti.

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