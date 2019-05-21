Gönen, ödül alan okulu kutladı

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, başarının ardından Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerine göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür etti. Elazığ'da TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Finalinde okul olarak fizik ve yazılım alanında Türkiye 3'üncülüğü matematik alanında ise Türkiye 4'üncülüğü elde edilmişti.