Gönen, Rehber Öğretmenlerle toplantı yaptı

Ziya Gölkalp Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıya, Şube Müdürleri, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Hüseyin Işık ve rehber öğretmenler katıldı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Gelecek nesillerin sağlam bir temel üzerinde inşa edilmesi için tüm öğretmenlere, özellikle rehber öğretmenlere büyük görev düşüyor. Öğrencilerin geleceklerini şekillendirmelerinde rehber öğretmenlerin önemli rolü vardır” dedi.

Rehber öğretmenler sorunlu öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için yapılabilecek çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile paylaştı. Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.