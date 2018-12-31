Gönen, yurtları denetledi

Iğdır merkez Besti Aydeniz Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi kız öğrenci yurdu ile Atatürk Anadolu kız ve erkek öğrenci yurdunu denetleyen Gönen, yurt yönetiminden bilgi aldı.

Öğrencilerin sorunları dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bir ülkenin kalkınmasının temel şartlarından birisi nitelikli insan gücüdür. Bu nedenle geleceğimizin güvencesi olan siz öğrencilerimizi, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı sizlerin hizmetine sunma çabası içindeyiz. Pırıl pırıl bir gelecek ve aydınlık yarınlar sizleri bekliyor. Sizlere güveniyor, sizleri seviyoruz” dedi.