Gönen'den ailelere karne uyarısı

Gönen, Eğitimdeki asıl amacın öz güveni yüksek, topluma yararlı bireyler yetiştirmek olduğunu Karnenin bu süreçte sadece bir araç olduğunu belirtti.

Çocukların tatilde ders çalışmaları için zorlanmaması gerektiğini vurgulayan Gönen, “Bugün Karne günü çocuğunuz düşük notlu karne getirebilir. Bu durumda çocuğunuza anlayışla yaklaşın. Eğitim sadece çocuğu değil beraberinde aileyi, öğretmenleri ilgilendiren bir grup çalışmasıdır. Zayıfı olan çocuğunuza göstereceğiniz anlayış, notu düşük dersleri ortalama yükseltme sınavında başarmasına neden olabilir” dedi.