İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gönen'den ailelere karne uyarısı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, notları düşük karne getiren çocukları suçlamamaları konusunda velileri uyardı.


Gönen, Eğitimdeki asıl amacın öz güveni yüksek, topluma yararlı bireyler yetiştirmek olduğunu Karnenin bu süreçte sadece bir araç olduğunu belirtti.


Çocukların tatilde ders çalışmaları için zorlanmaması gerektiğini vurgulayan Gönen, “Bugün Karne günü çocuğunuz düşük notlu karne getirebilir. Bu durumda çocuğunuza anlayışla yaklaşın. Eğitim sadece çocuğu değil beraberinde aileyi, öğretmenleri ilgilendiren bir grup çalışmasıdır. Zayıfı olan çocuğunuza göstereceğiniz anlayış, notu düşük dersleri ortalama yükseltme sınavında başarmasına neden olabilir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.