Gönen'den yurt ziyareti

Okul Müdürü Vedat Ali Karasu tarafından karşılanan Gönen, kız ve erkek öğrencilerle sohbet ederek, istekleri olup olmadığını sordu. Öğrenciler, yurttan çok memnun olduklarını belirtirken, Gönen ise yurdu temiz bulduğunu ifade etti.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Eğitimde standart ve kaliteyi yakalamak için öğrencilerin barındıkları yer çok önemli. Olumsuz her durum, öğrencilerin psikolojisini kötü etkiler. Yaptığımız incelemeler sonrası, yurtlarda önemli bir sıkıntı olmadığını, adeta turistik bir otel kalitesinde olduğunu gördük. Öğrencilerimizin sıcak bir ortamda, güven içerisinde kalmalarını sağlıyoruz. Yurt görevlilerini, temizlik ve titizliklerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Gönen, daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.