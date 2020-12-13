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Gönüllü öğretmenler sokak hayvanlarına mama bıraktı

Iğdır’da hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte sokak hayvanları unutulmadı.

Iğdır'da hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte sokak hayvanları unutulmadı. Gönüllü öğretmeler tarafından sokak hayvanlarına mama bırakıldı.


Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde görev yapan öğretmenler ilçe veterineri eşliğinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptılar. Gönüllü öğretmenler diğer günlerin yanı sıra kısıtlamanın olduğu hafta sonu da sokak hayvanlarını beslemeye devam ettiler.


Yaz aylarına göre kışın daha fazla yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını her gün gönüllü besleme kararı aldıklarını ifade eden öğretmenler, "Bir amacımızda öğrencilerimizde canlılara ve doğaya karşı sorumluluk bilincini oluşturmak ve onları sokak hayvanlarına dost olarak yetiştirmek, düşüncelerimiz doğrultusunda rol model olmaya devam edeceğiz. Tuzluca halkımızın da bizi destekleyerek evlerinin önüne yiyecek koyması bizi çok mutlu edecektir. Bu dünyanın sadece bize ait olmadığını her canlının hakkı olduğunu hatırlatmak niyetindeyiz" açıklamalarında bulundular.

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