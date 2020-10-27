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Gübre satışı yapan bayiler denetlendi

Iğdır’da gübre satışı yapılan yerler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi.

Iğdır'da gübre satışı yapılan yerler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi gereğince Iğdır'da gübre bayilerinde denetim yapıldı. Gübre bayiliği yapan yetkili dağıtıcılar Yetkili Denetçileri ve Bakanlığın yetki verdiği Duygu Havacılık Savunma Sanayi Denetim kontrol yetkilileriyle gübre satışı yapan, gübre bayilerine DNA ve Barkotlu gübre denetimi yapıldı.

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