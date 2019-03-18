15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Iğdır'da yaptığımız toplantılarda genç kardeşlerimiz Cumhur İttifakı adayı İsa yaşar Tezel'in yanındayız” dedi.

Gündüz, Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in Iğdır'da 31 Mart sonrası yapacağı başarılı proje çalışmalarının şimdiden merak konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Tezel, Iğdır'da vekil öğretmen olarak başladığı iş hayatına, TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcılığı görevlerine kadar çıkan değerli hemşehrimizin bu başarı hikayesini Serhat şehrimiz Iğdır'a yapacağı kesin ve nettir. Iğdır tarihi, geçmişi, kültürüyle medeniyetlerin temelinin atıldığı bir şehirdir. Bizler bu şehrin medeniyetlerin tekrar ihyasında örnek oluşturabilmek için gerek alt yapı hizmetleri ile gerek üst yapı hizmetleri ile gerekse tarihe ve geçmişe sahip çıkan bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışacak İsa Yaşar Tezel'e hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. 31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimlerini gerçekleştireceğiz. 24 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı'nı bu seçimlerde de sürdüreceğiz. İsa Yaşar Tezel Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Gönlümüzde partimizin adayı olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı, Iğdır'da başarılı olacaktır. Kendisini kutluyor; güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum”