İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan hastanesine ruhsat verildi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Iğdır İl Özel İdaresininde proje ortağı olduğu ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteklediği Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde bulunan Hayvan Hastanesi için ruhsat teslim töreni düzenlendi.


Törende, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Hayvan Hastanesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak görevli personellerden bilgi aldı. Ünlü, Hayvan Hastanesinin Iğdır ve yöreye hayırlı olmasını diledi.


Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylanan Hayvan Hastanesi Ruhsatı Iğdır Üniversitesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.