Hayvan hastanesine ruhsat verildi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Iğdır İl Özel İdaresininde proje ortağı olduğu ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteklediği Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde bulunan Hayvan Hastanesi için ruhsat teslim töreni düzenlendi.
Törende, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Hayvan Hastanesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak görevli personellerden bilgi aldı. Ünlü, Hayvan Hastanesinin Iğdır ve yöreye hayırlı olmasını diledi.
Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylanan Hayvan Hastanesi Ruhsatı Iğdır Üniversitesine teslim edildi.