Iğdır'da hayvanların refahı için farklı alanlarda hayvan gölgeliği yapılıyor.

Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yerlerinden olan Iğdır'da hayvanlar için gölgelikler yapılıyor. Hazırlanan "Mera Islah ve Amenajman Proje" çerçevesinde Iğdır merkez Yaycı, Çakırtaş ve Elmagöl Köyleri ile Tuzluca İlçesinin Kazkoparan ve Tutak köylerine hayvan gölgelikleri yapılıyor. Yapılan gölgelikler sayesinde öğlen vakitlerinde çok dik gelen güneş açısından koyunlar artık etkilenmeyecek. Verimin ve hayvan refahının artması için benzer uygulamaların çoğaltılması hedefleniyor.