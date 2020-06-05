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Hayvanlarının aşısını yaptıramayan çifte ekiplerden destek

Koran avirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan ve hayvanlarının aşısı için başvuruda bulunamayan çifte ekipler destek verdi.


Iğdır Suveren Köyü Gevro mezrasında ikamet eden 87 yaşındaki Yusuf Satılmış ve eşi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadılar.


Çift hayvanlarının aşı ve küpe işlemleri için başvuruda bulunamadıklarından aşıları yapılamadı. Çocuklarının durumu haber vermesi üzerine İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri yaşlı çiftin ahırına giderek ahırında bulunan 7 adet büyükbaş ile 6 adet buzağının aşı ve küpe işlemlerini yaptı.

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