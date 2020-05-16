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HDP Iğdır il başkanlığından basın açıklaması

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un gözaltına alınması sonrası Iğdır HDP İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş yapıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un gözaltına alınması sonrası Iğdır HDP İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş yapıldı.


Hakkında terör soruşturması nedeniyle dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, polis ekipleri tarafından emniyete götürülmüştü. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından belediye binası önü ve etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, parti yöneticileri ve bir grup HDP'li basın açıklaması yapmak için kent meydanına doğru yürüdü. Yapılan basın açıklamasının ardından HDP İl binası önüne kadar yürüyen grup burada olaysız bir şekilde dağıldı.


Polis ve jandarma ekipleri HDP il başkanlığı ile belediye binası ve etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

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