HDP'li Iğdır Belediyesinde rüşvet operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Belediyesine kayyum atanmasının ardından tüm birimlere inceleme başlatıldı. İnceleme ve yapılan denetimlerde yolsuzluk ve rüşvet yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karışan 14 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gecen ay Belediye binasında yapılan incelemede bir kasa içinde kayıt dışı 300 bin TL bulunmuş, birim müdürü gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, terör soruşturması kapsamında HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.