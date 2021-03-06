İçişleri Bakanı Soylu Iğdır'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Iğdır'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kente gelerek ilk olarak Iğdır Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Soylu, toplantısına katılmak üzere Valilik toplantı salonuna geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Mehmet Ersoy ve İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

Terör, kaçaklıkla mücadele, düzensiz göç, asayiş, uyuşturucu ve (Covid-19) konularının ele alınarak değerlendirilen toplantı devam ediyor.