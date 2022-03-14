Iğdır-Ağrı karayolu araçların geçişine kapatıldı

Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu, kar ve tipi nedeniyle araçların girişine kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı karayolu trafiğe kapandı. Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolunda ağır tonajlı araçların yolda kalması üzerine Iğdır girişinde trafik polisleri araç girişini yasakladı. Trafik polisleri Ağrı tarafına gitmek isteyen bütün araçları geri çevirdi. Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ederken, Ağrı yönüne gitmek isteyen sürücüler geri döndü.