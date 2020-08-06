Iğdır Atık Su Arıtma Tesisi projesinin başlangıç toplantısı yapıldı

Iğdır'a Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile Kanalizasyon Hattı Projesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar için yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü M. Bülent Üncü, Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkililerinden Asuman Özaltay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, proje müşaviri ve yüklenici firmaların yetkilileri katıldı. Proje hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ve proje başlangıç startının verildiği toplantıda, kısa sürede hem Atık Su Arıtma Tesisi hem de Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına başlanacağı bildirildi.