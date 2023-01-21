Iğdır Belediyesi 2020-2022 yılları eser ve icraatlarını açıkladı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında Iğdır Belediyesinin 2020-2022 yılları arasında yapılan eser ve icraatları belediye tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre revizyon imar planı ve 18. madde imar uygulamaları çerçevesinde bin 248 hektar alanda imar çalışması yapıldı. Özgür Mahallesi'nde 21,4 km uzunluğunda 35 adet cadde ve sokak açıldı. 1980'li yıllardan beri çözülemeyen 350 adet tapu tahsis belgesi sorunu çözüldü. Ayrıca imar çalışmaları sonucunda 3 bin 775 adet taşınmazın tapu tescil işlemleri tamamlanarak tapular sahiplerine dağıtıldı.